Kurtalan'da Kur'an Kerim Okuma Yarışması

Kurtalan ilçesinde öğrenciler arası "Minik Sada Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma" ve "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışması düzenlendi.



Kurtalan Atatürk Ortaokulu tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen yarışmaya katılan öğrenciler, Kur'anı Kerim ve ezan okudu.



En güzel Kur'anı Kerim okuma erkekler kategorisinde Hasan Yavuz, birinci, kızlar da Selinay Bora birinci olurken, ezan okumada ise Yahya Bitkay birinci oldu.



Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, "Ahlaklı nesiller yetişmesi için herkesin çocuklarına Kur'an okuma sevgisi aşılaması gerekiyor." dedi.



Kurtalan Belediyesi, yarışma dolayısıyla 150 öğrenciye hediye çeki dağıttı.



Yarışmayı, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, İlçe Müftüsü Mehmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.