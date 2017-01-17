Kurtalan'da Belediye Çalışmaları

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Kurtalan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Karaatay, seçildiği günden beri yaptığı hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.



Kurtalan'ı daha ileriye götürme çabasında olduklarını ve vatandaşlardan destek beklediklerini belirten Karaatay, herkesin fikrine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.



Gerçekleştirdikleri alt yapı çalışmasının yüz yıllık bir proje olduğunu aktaran Karaatay, "Yapmış olduğumuz projeler kalıcı projelerdir. 1945 yılında kurulan Kurtalan Belediyesi tarihinden bizim döneme kadar kalıcı bir proje yapılmadı. Belediye başkanlığına seçildiğim günden bu yana ekibimle birlikte ilçeye kalıcı projeler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.



Yapılan çalışmalarla ilgili halkın sabırlı olmasını isteyen Karaatay, şunları kaydetti:



"Kurtalan'ın geleceğini inşa ediyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım çalışmaları yapıp yolları genişleteceğiz. Demir yollarını ilçe dışına çıkarma çalışmalarımız da sürüyor. 105 dönüm üzerinde bölgenin en büyük parkını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Taziye evi projemizle 8 Mahallemize modern taziye evleri kazandırdık. Engelli vatandaşlarımıza yönelik her ay akülü tekerlikli sandalye yardımımız da sürüyor."



Karaatay, konuşmasının ardından esnafın sorunlarını dinledi.