Kurtalan'da 1. Lig Heyecanı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Kurtalan Ekspres Gençlik Spor Kulübü, 14 maçta elde ettiği 13 galibiyet alarak 1. Lig için play-off oynamaya hak kazandı.



Kurtalan Ekspres Gençlikspor Antrenörü Zeki Siner, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak çok çalıştıklarını ve play-offu hak ettiklerini söyledi.



Kurtalan'da böyle bir takım oluşturmanın zor olduğunu ama inançla buralara kadar geldiklerini ifade eden Siner, şunları kaydeti:



"1. Lig'de takımımızın olması ilimiz için de gurur verici bir olaydır. 5-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında oynayacağımız maçlarda ilk ikiye girerek 1. Lig'de takımımızın yer almasını istiyoruz. Bu konuda bizim destekçimiz olan Siirt Valiliği, Kurtalan Belediyesi ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."