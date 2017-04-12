Kurtalan'da 1. Lig Heyecanı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Kurtalan Ekspres Gençlik Spor Kulübü, 14 maçta elde ettiği 13 galibiyet alarak 1. Lig için play-off oynamaya hak kazandı.

Kurtalan'da 1. Lig Heyecanı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Kurtalan Ekspres Gençlik Spor Kulübü, 14 maçta elde ettiği 13 galibiyet alarak 1. Lig için play-off oynamaya hak kazandı.

Kurtalan Ekspres Gençlikspor Antrenörü Zeki Siner, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak çok çalıştıklarını ve play-offu hak ettiklerini söyledi.

Kurtalan'da böyle bir takım oluşturmanın zor olduğunu ama inançla buralara kadar geldiklerini ifade eden Siner, şunları kaydeti:

"1. Lig'de takımımızın olması ilimiz için de gurur verici bir olaydır. 5-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında oynayacağımız maçlarda ilk ikiye girerek 1. Lig'de takımımızın yer almasını istiyoruz. Bu konuda bizim destekçimiz olan Siirt Valiliği, Kurtalan Belediyesi ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

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