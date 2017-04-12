Kurtalan Belediyesinde Toplu Sözleşme İmzalandı

Kurtalan Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında toplu sözleşme imzalandı.



Bir düğün salonunda düzenlenen törende, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay ile Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay tarafından belediye memurlarını kapsayan sosyal denge zammı toplu sözleşmesi imzaladı.



Bem-Bir-Sen Başkanı Turbay, törende yaptığı konuşmada, darbe yapmak isteyenlere 16 Nisan'da sandıkta "evet" diyerek çok güçlü bir mesaj vereceklerini söyledi.



Belediye Başkanı Karaatay da sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, İçişleri Bakanı Müşaviri Feyzi Sevgili, Kurtalan Kaymakamı Musa Üçgül ve belediye çalışanları katıldı.