Kurtalan Belediyesi ile Sendika Arasında Tis İmzalandı

Belediye İşçi Sendikası ile Kurtalan Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.



Belediye İşçi Sendikası Başkanı Halit Akınay, emeği geçenleri kutlayarak, Kurtalan Belediyesi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesinde taban ücret ve kıdem zammı ile ilgili düşük yevmiyeli işçilerin ücretlerinin yükseltildiğini söyledi.



Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay ise Kurtalan belediye bütçenin elverdiği ölçüde emekçilere yansıtmaya çalıştıklarını, bu sayede işçilerin maaşlarında artış meydana geleceğini söyledi.



Belediye başkanlığı makamında düzenlenen tören Belediye İşçi Sendikası Başkanı Halit Akınay ile Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay arasında atılan imzayla sona erdi. - SİİRT