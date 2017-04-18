Kürt Seçmen Batı'ya Kırmızı Kart Gösterdi"
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, 16 Nisan'daki halk oylamasının sonuçlarına ilişkin, "Kürt seçmen, her şeye rağmen, silahlı vesayete 'dur' dedi.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, 16 Nisan'daki halk oylamasının sonuçlarına ilişkin, "Kürt seçmen, her şeye rağmen, silahlı vesayete 'dur' dedi. Batı'ya, ABD'ye rağmen. Özellikle ABD've İngiltere'nin taşeronluğunu yapan Almanya ve Hollanda gibi ülkelere, Türkiye içerisinde problemleri kaşıyan ve bunlardan nemalanmaya çalışan Batı'ya kırmızı kart göstermiştir." dedi.
Elibüyük, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ı ziyaretinde, halk oylamasının sonuçlarına ve Güneydoğu Anadolu'daki seçmenin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sonuçların kendileri açısından sürpriz olmadığını belirten Elibüyük, Kürt seçmenin tercihini değişimden yana kullandığını söyledi.
Elibüyük, PKK'nın silahına rağmen seçmenin tercihinin "evet" olduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"Bu anlamda çıkan sonucun çok iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Çözüm süreci veya başka isimlerle adlandırdığımız o dönemin eski isimlerle olmasa da tekrar başlaması ama yol haritasının daha sağlıklı, muhatapların daha sağlıklı değerlendirilip yeni bir sürecin başlaması gerektiğini Kürt seçmen ortaya koymuştur. Referandumu da Türkiye'nin vesayet sisteminden, gerek askeri gerekse de yargı vesayetinden kurtulmasının bir adımı olarak gördük. Bu bir iyi niyet beyanıydı. Bu noktada hem içeride hem de dışarıda ülkemizin belki yüz yıldır bir şekilde o bağımsızlığını elde etmek, prangalardan kurtulmak için bir adımdı bu oylama."
HÜDA PAR'ın kurulduğu günden bu yana kritik zamanlarda kritik roller aldığını dile getiren Elibüyük, referandumdaki "evet" duruşunun da bu şekilde okunması gerektiğini aktardı.
Elibüyük, anayasa değişikliğine ilkesel baktıklarına vurgu yaparak, süreci şahıs veya parti eksenli değil sistem dönüşümü olarak gördüklerini anlattı. HÜDA PAR'ın ağırlığının ve siyasetteki belirleyiciliğinin daha çok konuşulacağını dile getiren Elibüyük, şöyle devam etti:
"Sonuçların memleketimizin hayrına olmasını diliyoruz. Bir an önce Türkiye normalleşmeli. Kısır tartışmalardan çıkıp, her alanda hamle yapmalı. Bu tartışmaların son bulup Türkiye'nin ileriye dönük atacağı her adımda siyaset alanının ve vatandaşların omuz omuza yürümesi gerekir. İslam ülkelerinde de bu referandum yakından takip edildi. Türkiye çok önemli bir konumda. Bu konum ve pozisyon diğer ülkelerde de domino etkisi yapabilir. Türkiye kilit bir noktada."
Elibüyük, Güneydoğu Anadolu'daki halkın referandum tercihlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"HÜDA PAR bölgede önemli hamleler yaptı. Önemli bir sorumluluğu yerine getirdi. Sandığa gitmeyecek bir kitleyi de ikna etti HÜDA PAR. Her ne kadar yaşanılan seçimler kadar olmasa da PKK'nın silahlarından çekinerek sandığa gitme noktasında tereddüt eden bir kitle vardı önceki seçimler kadar olmasa da. HÜDA PAR'ın, 'evet' noktasındaki duruşu ve sandığa gidilmesi noktasında defalarca çağrı yapması insanları cesaretlendirdi. Kürt seçmen her şeye rağmen, silahlı vesayete 'dur' dedi. Batı'ya ABD'ye rağmen. Özellikle ABD've İngiltere'nin taşeronluğunu yapan Almanya ve Hollanda gibi ülkelere, Türkiye içerisinde problemleri kaşıyan ve bunlardan nemalanmaya çalışan Batı'ya kırmızı kart göstermiştir."
Elibüyük'ün ziyaretinde, HÜDA PAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Metin Demir, Zeytinburnu İlçe Başkanı Mehmet Zeki İnan ve parti üyesi Ağacan Palevi de yer aldı.