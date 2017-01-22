Kurt: "Adana İş Dünyasının Kalbi Kiza'da Atacak"

Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, Adana'nın en değerli iş lokasyonunda yapımı süren Kiza İş Merkezi'nin, tamamlandığında kentin sembol yapılarından biri olacağını söyledi.



Aydın Kurt, yaptığı açıklamada, Balak Metal ve Kurt İnşaat ortaklığıyla kurulan Kiza İnşaat A.Ş.'nin Adana'nın batısında gerçekleştirdiği bölgenin en büyük iş merkezi projesi Kiza'da çalışmaların hızlü sürdüğünü belirtti.



Kurt, Adana-Mersin D-400 Karayolu Otogar Kavşağı'ndaki eski Tekel Fabrikası arazisinde konumlanan ve 13 blokta 990 ofis, 287 mağaza ile kafe ve restoranlardan oluşan proje, işini ve iş yerini büyütmek isteyenlerin yanı sıra yeni iş kurmak isteyen girişimcilere çok farklı alternatifler sunuyor.



Projenin; havaalanı, otogar, otoban bağlantı yolu, üniversite, şehir merkezi, alışveriş merkezleri ve toptancılar sitesi gibi birçok yere yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Kurt, "Adana iş dünyasının kalbi Kiza'da atacak" dedi.



Aydın Kurt, projenin ilk etabında satışların tamamlanmak üzere olduğunu, teslimatların ise yakın zamanda başlayacağını ifade etti. İş dünyası ve yatırımcıların projeye olan ilgisinden son derece memnun olduklarını belirten Kurt, ikinci etap için de yoğun talep aldıklarını kaydetti.



İşletmelerin marka değerini artıran, kurumsallaşmaya da önemli katkıları olan yeni nesil ofislerin, her geçen gün daha çok tercih edildiğini vurgulayan Kurt, başarıyı kaçınılmaz kılan bu tarz ofislerin yükselişinin gelecek dönemde artarak devam edeceğini kaydetti.



"İş hayatının tarzı yeniden şekilleniyor"



Ulaşılması kolay bir iş hayatı vadeden Kiza'nın, geleceğe en doğru yatırımı yapmak isteyenlere de önemli fırsatlar sunduğunun altını çizen Aydın Kurt, "Kiza, ergonomik ofisleri, son derece ferah ortak kullanım alanları ve eşsiz lokasyonu ile iş hayatında yeni bir tarz oluşturuyor. İş yaşamını daha keyifli hale getirerek, alışılmışın dışında konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor" diye konuştu.



Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, açık ve kapalı otoparkları ile park sorununu da ortadan kaldıran Kiza İş Merkezi'nin, yoğun iş temposundan bunalan yönetici ve çalışanlar için günün stresini azaltmak ve verimli çalışmayı arttırmak üzerine tasarlandığını belirtti. Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kiza İş Merkezi, modern yapısı ve sosyal alanlarıyla iş hayatını herkes için daha çekici hale getirmeye hazırlanıyor. Proje tamamlandığında Kiza sakinleri, rezidans konforunun ayrıcalıklarını fazlasıyla yaşayıp hissedecek. Ayrıca, kat bahçeli ofislerde çalışanlar, işlerini yaparken yeşilin her tonuna komşu olmanın huzurunu yaşayacak." - ADANA