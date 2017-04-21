Kurşunlama Olayının Zanlısı Güvenlik Kameraları Sayesinde Yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kurşunlanma olayının zanlısı, çok sayıda güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Nalburcular Carşısı üzerinde gece saat 23.45 sıralarında kurşunlanma olayı yaşandı. Söz konusu çarşı üzerinde bulunan araçlarına binmek üzere olan Yalçın Ö ve iki arkadaşı, sokak üzerinde bekleyen İsmail F (37) isimli şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



İddialara göre 3 kişinin binmek istediği otomobile doğru şahıslara 8 el ateş eden zanlı hızla olay yerinden kaçarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı soruşturmaya başladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kısa bir süre içerisinde ilçedeki 50'ye yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerden yola çıkan ekipler, önceki gün zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA