Kurşun Şahinin Sol Kanadını Parçaladı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yol kenarında silahla vurulmuş halde yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.



Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası'nda öğle saatlerinde Ali Kale adlı bir vatandaş yol kenarında yaralı şahin buldu. Şahinin uçamadığını ve sol kanadında yara olduğunu gören Kale, hayvanı Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner hekim Fevzi Uzun, yaralı şahini tedaviye aldı.



'ENGELLİ KALACAK'



Şahinin ırkını tespit edemediklerini söyleyen Fevzi Uzun, hayvanın sol kanadından silahla yaralandığını belirlediklerini kaydetti. Uzun, "Kurşun sol kanadında kemiği parçalamış. Hareketsiz kalmasını sağlayarak yarasını temizledik ve ilk müdahalesini yaptık. Antalya Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. Tedavisi orada devam edecek. Hayatının geri kalanını engelli geçirecek ama hayatta kalacak" dedi. Yaralı şahin daha sonra bir kafese konularak beslendi.



- Antalya