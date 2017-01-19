Kurslarla Meslek Sahibi Oluyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde 2017 kış dönemi kurs kayıtları başladı. Meslek edinmek ve kendini her alanda geliştirmek isteyenlere rehber olmaya devam eden Gençlik Merkezleri'nde kayıt süresi 17 Şubat'a kadar devam edecek.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi ve Atatürk Gençlik Merkezi, geniş bir yelpazede hizmet sunan ve kentin prestijli eğitimleriyle 2017 yılı kış dönemi kurslarına başlıyor. Meslek edinmek ve kendini her alanda geliştirmek isteyenlere rehber olmaya devam eden Gençlik Merkezleri'nde 2017 kış dönemi kurs kayıtları başladı.



17 Ocak'ta başlayan başvuru tarihi, 17 Şubat'ta sona erecek. Gençlik Merkezlerinde telkariden hızlı okumaya, ahşap boyamadan ilk yardıma, enstrümandan, Latin danslarına, işaret dilinden, halk oyunlarına, bilgisayardan, hasta kayıt kabul kursuna kadar çok geniş bir yelpazede kurs seçeneği bulunuyor. Vatandaşların tercih ettikleri kurslara 17 Şubat mesai bitimine kadar başvurması gerekiyor. 12 yaşından üzeri herkes kurslara kayıt yaptırabilecek.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi ve Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki meslek edindirme kurslarına kayıt için gerekli evraklar ise şöyle: "1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden alınacak olan sicil numarası." - MANİSA