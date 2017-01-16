Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Boncuğun Kalbi' adlı takı tasarım sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda görücüye çıktı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Boncuğun Kalbi' adlı takı sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda açıldı. Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe, yetkililer ve Atatürk Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler katıldı. Büyükşehir Belediyesi kurslarında takı tasarım eğitimi gören kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe, eğitmen Gökçen Çizmeci Erdoğan'dan eserler hakkında bilgiler aldı. Serginin 16-19 Ocak tarihleri arasında Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda ziyaret edilebileceği belirtildi. - MANİSA
Kursiyerlerin Takı Tasarımları Görücüye Çıktı
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Boncuğun Kalbi’ adlı takı tasarım sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu’nda görücüye çıktı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Boncuğun Kalbi' adlı takı tasarım sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda görücüye çıktı.