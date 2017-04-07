Kursiyerlerin Mikro Finans Kermesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) kursiyeri 120 kadın girişimci mikro finans kermesi açtı.



Kent meydanındaki 120 stantta, KAMEK kursiyerleri tarafından, el işi ürünler, yemekler, çeyizler olmak üzere bir çok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.



AK Parti Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kermese olan ilgiyi beğendiğini söyledi.



16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ile ülkenin iki başlılıktan zarar görmesinin ortadan kalkmasını istediğini belirten Reyhanlıoğlu şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı ve Başbakanın arasındaki sıkıntılardan bu ülkemiz zarar göremesin istiyoruz. Darbelere açık bir sistemin artık Türkiye'de yeter olduğunu düşünüyoruz. Biz biliyoruz ki her bir darbe ülkemizi 50 yıl geriye götürüyor. 15 Temmuz'u hepimiz canlı canlı yaşadık. Ülkemize milletimize sahip çıkmaz zamanı. İnşallah hepinizin destekleriyle 16 Nisan'da inşallah büyük bir evet ile Kahramanmaraş'ı Türkiye birincisi yapacağız."



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tuncer Okumuş ise 2015 yılından itibaren mikro kredi şubelerini tek tek ziyaret ettiklerini dile getirdi.



Geçen yıl 450 bin lira bu yılda 150 bin lira olmak üzere 2 yılda 600 bin lira kredi planlaması yaptıkları bilgisini veren Okumuş "Ürünleri pazarlayacakları yerle ilgili talepleri vardı bu meydanı Ramazan ayı boyunca kendilerine tahsis ettik. Bu gün burada yine mikro finans kermesi olarak bir kermes düzenledik. Bununda devamını getirmek istiyoruz." dedi.



Türkiye Mikro finans programı Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan da katılımdan çok memnun olduğunu aktardı.



Vatandaşların ilgisinin beklenenin üstünde olduğunu ifade eden Pehlivan şunları söyledi:



"Kahramanmaraş kent meydanında Türkiye'nin en büyük mikro kredi kermesini açmış bulunuyoruz. Bu kermesi açmakta yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç teşekkür ediyoruz. Burada yaklaşık 200'e yakın üyemiz ürettikleri ürünün satışını yapıp elde ettikleri gelirleri de kendi ceplerini koyup evlerinin gelir haznesine bir havuz oluşturmuş oluyorlar. Biz bu tür kermeslerin daha sık aralıklarla devam etmesini Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililerimizden talep ediyoruz."