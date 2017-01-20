Kursiyerlerden müzik ziyafeti

Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu verdiği konserde Türk Sanat Müziği sevenleri Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi. Şef Ferda Yılmaz yönetiminde sahne alan Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Gaziemirlilere duygu dolu bir gece yaşattı.

Özel konserde sanat müziğinin unutulmayan ve sanat müziği sevenlerin gönlünde yer edinmiş şarkıları koro ve solo olarak seslendiren müzik topluluğu, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı. Kursiyerlerin başarılı düet performansları da beğeni topladı. Nazım Hikmet Sahnesi'nde düzenlenen konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler koronun seslendirdiği parçalarla unutulmaz saatler yaşadı. Performanslarıyla profesyonelleri aratmayan ve iki saati aşkın süre sahnede kalan topluluğu seyirciler ayakta alkışladı. Konser sonunda sahneye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Mitat Kale, Şef Ferda Yılmaz'a hediye sundu, teşekkür etti.

