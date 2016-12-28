Kursiyerden Halep Üşümesin Kampanyası

Malatya Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı tarafından insanlık trajedisinin yaşandığı Halep için giysi yardımı kampanyası başlatıldı. Konağın içerisindeki Trikotaj atölyesinde kursiyerlerce gönüllü olarak üretilen atkı ve bereler Halep'e gönderilecek.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Özalper Semt Konağı Trikotaj Atölyesi'ni gezerek kursiyerleri tebrik etti. Daire Başkanı Gençay, yaptığı açıklamada, "Kursiyerlerimiz, Halep Üşümesin sloganıyla, Halep'ten güvenli bölgelere geçen üşüyen çocuklarımızı ısıtmak için atkı, bere, çorap ve şal örmeye başladılar. İnanıyorum ki 1 ay içerisinde ciddi bir rakama ulaşacağız. İnşaallah, bunları oradaki çocuklarımıza ulaştırmak suretiyle onların üşümesini bir nebze giderebilirsek kendimizi mutlu addedeceğiz" dedi. Dünyada 1 insan üşüyorsa insanlık üşüyor demek olduğunu belirten Gençay, "İnsanlığı ısıtmak için önce vicdanları ısıtmamız lazım. Onun için bu tür etkinliklerle insanlığın içerisindeki o dürtüyü harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda mahalle halkına, bayanlarımıza, kursiyerlerimize çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Özalper Semt Konağı'nda Halep için giysi toplandığı da kaydedilirken üretilen atkı, bere, şallar için malzeme desteğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığı belirtildi. - MALATYA