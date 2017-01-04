Kurs Öğrencilerinden Haleplilere Yardım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim alan Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, Halepliler için "Bir Yürek de Sen Isıt" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasına destekte bulundu.



Engelli öğrencilerin aileleri tarafından örülen atkı, bere, şapka gibi eşyalar, özenle paketlenerek yetkililere teslim edildi.



Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, bu örnek davranıştan çok memnun olduklarını ifade ederek, öğrencilerine ve ailelere teşekkür etti.