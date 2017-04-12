Kuroda: Kuru Etkilemeye Çalışmıyoruz
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, para politikasının döviz piyasanını etkilemeye yönelik yürütülmediğini ifade etti.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, para politikasının döviz piyasanını etkilemeye yönelik yürütülmediğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
Altın durdurulamıyor! Çeyrek altın tarihi rekorunu kırdı
-
Savaş çığlıkları altını uçurdu, fiyatlar tutulamıyor
-
Hastane son durumunu açıkladı! İbrahim Erkal'dan kötü haber