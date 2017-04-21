Kuroda: Jeopolitik Riskler Görünümü Gölgeliyor
Kuroda, Japon ekonomisinin iyi performans göstermekte olduğunu belirtirken, Kuzey Kore ile tansiyonun artması gibi jeopolitik risklerin global büyüme görünümünü gölgelemekte olduğunu söyledi.
Kuroda, Japon ekonomisinin iyi performans göstermekte olduğunu belirtirken, Kuzey Kore ile tansiyonun artması gibi jeopolitik risklerin global büyüme görünümünü gölgelemekte olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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