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Kuroda: Jeopolitik Riskler Görünümü Gölgeliyor
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Kuroda: Jeopolitik Riskler Görünümü Gölgeliyor

Kuroda, Japon ekonomisinin iyi performans göstermekte olduğunu belirtirken, Kuzey Kore ile tansiyonun artması gibi jeopolitik risklerin global büyüme görünümünü gölgelemekte olduğunu söyledi.

Kuroda: Jeopolitik Riskler Görünümü Gölgeliyor

Kuroda, Japon ekonomisinin iyi performans göstermekte olduğunu belirtirken, Kuzey Kore ile tansiyonun artması gibi jeopolitik risklerin global büyüme görünümünü gölgelemekte olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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