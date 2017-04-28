Kürkçülerspor'dan Başkan Sözlü'ye Şampiyonluk Forması
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Süper Amatör Lig’de şampiyonluk başarısını elde eden Kürkçülerspor’un yöneticileri ve futbolcularını makamında ağırladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Süper Amatör Lig'de şampiyonluk başarısını elde eden Kürkçülerspor'un yöneticileri ve futbolcularını makamında ağırladı. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Adana'yı temsil edecek Yeşil-Beyazlı kulübün Başkanı Metin Eker, Başkan Hüseyin Sözlü'ye 10 numaralı forma hediye edip, teşekkür plaketi sundu.
39 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Kürkçülerspor'un yöneticileri ve futbolcuları, 3 yıllık hizmet döneminde 184 amatör spor kulübüne ve 13 bin sporcuya yaklaşık 23 milyon liralık destekte bulunan Başkan Hüseyin Sözlü'ye şükran ziyaretinde bulundu. Kürkçüler Spor Başkanı Metin Eker, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hakan Aslan ve Genel Kaptan Ersoy Tokmak, Adana'nın spordaki başarı çıtasının daha yukarı çıkması için belediye imkanlarını seferber eden Başkan Hüseyin Sözlü'ye kendilerine verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Kulüp Başkanı Metin Eker, Başkan Sözlü'ye adının yazılı olduğu 10 numaralı Yeşil-Beyazlı formayı hediye edip, şükran plaketi takdim etti.
Başkan Sözlü, Metin Eker'in şahsında tüm Kürkçüler Spor camiasını kazanılan şampiyonluktan dolayı kutladı. Kürkçüler Spor'un Bölgesel Amatör Lig'de Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını dile getiren Başkan Sözlü, futboldan güreşe, judodan atletizme, yüzmeden basketbola her branşta sporun birleştirici, bütünleştirici gücünü Adana'nın dört bir yanında hakim kılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. - ADANA