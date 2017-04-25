Küreselleşme; İstihdam Sorununu ve Fakirliği Getirdi'
41. İktisatçılar Haftası'nın açılışında konuşan Prof. Dr. Taner Berksoy günümüzde hızla gelişip ilerleyen küreselleşmenin işsizliğe, istihdam sorununa ve fakirliğe neden olduğunu söyledi.
41. İktisatçılar Haftası'nın açılışında konuşan Prof. Dr. Taner Berksoy günümüzde hızla gelişip ilerleyen küreselleşmenin işsizliğe, istihdam sorununa ve fakirliğe neden olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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