Küresel Yazılım Kimdir?

Küresel Yazılım Genel Müdürü Taner Hasret, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Hasret, "Küresel Yazılım Türkiye'de eğitim ve sağlık sektöründe yazılım geliştiren bir yazılım firmasıdır. Küresel Yazılım'ın eğitim sektöründe yapmış olduğu çalışmalarda uzaktan eğitim sistemi ve sağlık sektöründe de personel takip sistemi yazılımları geliştirmekte. Yapmış olduğumuz yazılımlarla birlikte Türkiye'deki bütün öğrencilerin ve Türkiye'deki bütün kamu ve özel hastanelerin yazılımlarını geliştiriyoruz. Küresel Yazılım olarak Fatih Projesi'yle birlikte uzaktan eğitimle ilgili çalışmalara başladık. Bu noktada yapmış olduğumuz çalışma tamamen internet üzerinden öğrencilerimizin evde rahat bir şekilde ailesinin yanında eğitimini almasını sağlıyor" diyerek proje kapsamında yapılan çalışmalara dair detayları paylaştı.