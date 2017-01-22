Küresel Yazılım Franchise Koşulları Neler?

Küresel Yazılım Genel Müdürü Taner Hasret, Küresel Yazılım'ın franchise koşullarını Wise TV ile paylaştı.



Hasret, "Küresel Yazılım olarak vermiş olduğumuz franchise bedellerinde şöyle bir çalışmamız mevcut, uzaktan eğitim çalışmasında basic, silver ve gold paketlerimiz var. Bölgesel olarak bir çalışma yapılabiliyor. Yine küresel yazılım olarak sağlık sektöründe personel takip programı ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmada da ayrı paketler var ve bölgesel çalışmalar yapılıyor. Küçük meblağlar ödeyerek bir franchise açıldığında, firmaya bölgesel olarak çalışmaların hepsinde tüm personelimizle birlikte destek oluyoruz" diyerek franchise koşullarını anlattı.