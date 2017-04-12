Küresel Ticaret Yüzde 2.4 Büyüyecek
WTO, küresel ticaretin bu yıl yüzde 2,4 oranında büyüyeceğini ancak ticareti kısıtlayacak olası tedbirlerin büyümeye engel olabileceğini bildirdi.
WTO, küresel ticaretin bu yıl yüzde 2,4 oranında büyüyeceğini ancak ticareti kısıtlayacak olası tedbirlerin büyümeye engel olabileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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