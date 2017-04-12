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Küresel Ticaret Yüzde 2.4 Büyüyecek
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Küresel Ticaret Yüzde 2.4 Büyüyecek

WTO, küresel ticaretin bu yıl yüzde 2,4 oranında büyüyeceğini ancak ticareti kısıtlayacak olası tedbirlerin büyümeye engel olabileceğini bildirdi.

Küresel Ticaret Yüzde 2.4 Büyüyecek

WTO, küresel ticaretin bu yıl yüzde 2,4 oranında büyüyeceğini ancak ticareti kısıtlayacak olası tedbirlerin büyümeye engel olabileceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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