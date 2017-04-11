Küresel Şarap Üretimi Azaldı

Küresel şarap üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,2 azaldı.



Asma ve Şarap Uluslararası Örgütünün dünya şarap üretimine ilişkin raporu, Paris'te düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



Raporda, geçen yıl pek çok bölgede yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle, dünya şarap üretiminin yüzde 3,2 gerilediği bildirildi.



Geçen yıl şarap üretimin 267 milyon hektolitre olarak gerçekleştiği, bu rakamın 2015 yılında 276 hektolitre seviyesinde olduğu belirtildi.



Dünyanın bu alanda İtalya'dan sonra ikinci büyük üreticisi olan Fransa'da düşüşün miktar bazında 3,5 hektolitre olduğu, oransal olarak en fazla üretim kaybının ise yüzde 55 ile Brezilya'da meydana geldiği bildirildi.



Latin Amerika'nın üretiminin El Nino kasırgası ve aşırı nem nedeniyle gerilediği, Güney Afrika'daki yüzde 6'lık düşüşün ise kuraklıktan kaynaklandığı kaydedildi.



Dünya genelinde şarap için üzüm üretilen toplam alanın 7,5 milyon hektarla, bir önceki yılla aynı olduğu belirtilen raporda, Çin'in üretim alanının arttığı, Türkiye ve Portekiz'in üretim alanlarının ise azaldığı ifade edildi.