Küresel Piyasalardaki Gelişmelerle Dolar 3.70 Liranın Altında (2)

– Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki yükselişin etkisiyle euro ve dolarda düşüşler sürüyor.



Haftanın ilk gününü 3.71 - 3.72 lira aralığında kapatan dolar, yeni güne 3.69 lirada başladıktan sonra 3.6727 liraya kadar geriledi. Dün akşam 3.93 lira düzeyinde kapanan euro da güne bu düzeyin altında başladıktan sonra 3.90 liranın da altına gerileyerek 3.8969 liraya kadar indikten sonra yeniden 3.90 liranın üzerine döndü. - İstanbul