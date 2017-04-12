Küresel Piyasalardaki Gelişmelerle Dolar 3.70 Liranın Altında

– Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki yükselişin etkisiyle dolar yeni güne 3.70 liranın altında başladı.



Haftanın ilk gününü 3.71 - 3.72 lira aralığında kapatan dolar, yeni güne 3.69 lirada başladıktan sonra 3.6862 liraya kadar geriledi. Dün akşam 3.93 lira seviyesinde kapanan euro da güne bu düzeyin altında başladıktan sonra 3.9233 liraya kadar geriledi. - İstanbul