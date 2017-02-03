Küresel Piyasalarda Gözler Tarım Dışı İstihdamda

Küresel piyasalarda gözler tarım dışı istihdama çevrilirken, yurt içi piyasalarda enflasyon verisi takip edilecek.



ABD'de dün 4. çeyrek tarım dışı verimlilik yüzde 1,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, birim emek maliyeti yüzde 1.7'lik artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Haftalık işsizlik başvuruları da 259 binden 246 bine geriledi. ABD'de açıklanan verilerin ardından S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,03, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 geriledi.



Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. ABD'de bugün ayrıca işsizlik oranı, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek.



Avrupa'da dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmeyerek tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25 seviyesinde tutarken, varlık alım program hedefini de değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde bıraktı. Bu gelişmenin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarken, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.



Avro Bölgesinde bugün hizmet sektörü PMI ve perakende satışlar açıklanacak.



Asya tarafında ise Çin'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Japonya'da da ocak hizmet sektörü PMI 52,3'ten 51,9'a geriledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 artışla kapandı.



Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,63 yükselişle 87.394,19 puandan tamamladı. Yükseliş serisini üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanın üzerini test etti ve 87.300 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 87.500 ve 88.600 seviyelerinin direnç, 85.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.





AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,73 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,20 ve en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,73) göre, bir önceki ay yüzde 8,53 olan yıllık enflasyonun, yüzde 8,44'e düşeceği hesaplanıyor.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 TÜİK ocak TÜFE ve ÜFE



12.00 Avro Bölgesi ocak hizmet sektörü PMI



13.00 Avro Bölgesi aralık perakende satışlar



16.30 ABD ocak tarım dışı istihdam



16.30 ABD ocak işsizlik oranı



17.45 ABD ocak hizmet sektörü PMI



18.00 ABD aralık fabrika siparişleri