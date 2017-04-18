Küresel Piyasalar Yön Arayışında

Küresel piyasalar jeopolitik risklerle tedirgin bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, dün yaptığı açıklamada, merkez bankalarının piyasalara sürpriz yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi. Fischer, ekonomide beklenmedik şokların ortaya çıkması olasılığına dikkati çekerek, bu durumda Fed'in faiz oranlarını ve para politikası duruşunu hedefleri doğrultusunda değiştirmesi gerektiğini kaydetti. Dün 100,0 seviyesine gerileyen dolar endeksi, açıklamaların ardından kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 100,3'ten tamamladı.



ABD'de açıklanan ilk çeyrek şirket bilançolarının da borsada hisse bazlı hareketleri artırdığı görüldü. ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Bank of America ve Wells Fargo'nun hisse başına değeri sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,7 yükselirken, teknoloji şirketi Amazon'un hisseleri yüzde 2 prim yaptı. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,90, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 yükseliş kaydetti.



Avrupa tarafında, dün Paskalya tatili nedeniyle kapalı olan piyasalar bugün işleme açılıyor. Avro/dolar paritesi, dün günü yüzde 0,3 artışla 1,0642'den tamamladıktan sonra bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.



Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, dolar/yen paritesi dün 5 ayın en düşük seviyesi olan 108,1'den başlayan yükselişini bugüne de taşıdı ve 109,2'ye çıktı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın dolar/yen paritesindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.



Yurt içinde, pazar günü gerçekleştirilen halk oylaması sonrası dün döviz kurları geriledi, BIST 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak günü 90.654 puandan tamamladı.



ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim nedeniyle yatırımcılarda artan risk algısının piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden analistler, doların da gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselişe geçtiğini, buna bağlı olarak da TL'nin halk oylaması sonrasındaki kazançlarını geri verdiğini kaydetti. Bugün 3,7151'i gören dolar/TL, bankalararası piyasada 3,7050 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, bugün ABD'de başta sanayi üretimi olmak üzere açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları ile ilk çeyrek şirket bilançolarının takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 3,7350 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, BIST 100 endeksinde ise 89.500-91.000 bandının izleneceğini kaydetti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



15.30 ABD, mart ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri



16.00 IMF Global Ekonomik Görünüm Raporu



16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi



16.15 ABD, mart ayı kapasite kullanım oranı