Küresel Piyasalar Yön Arayışında

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı yön arayışı sürüyor.



Dün ABD Başkanı Trump verdiği mülakatta doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bırakan Trump, Fed'in para politikasına ilişkin görüşlerini de paylaşarak, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Çin yönetimi için "Döviz manipülatörü değiller." ifadesini kullanan Trump, fikrini Çin'in aylardır döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için değiştirdiğini dile getirdi.



Trump'ın açıklamalarının ardından dolar endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 100,06'ya geriledi. Dolar/yen paritesi 109,08'e inerek kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. New York borsasında endeksler günü düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,29, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesini koruduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu açıkladı.



Analistler, ABD'de mart ayı ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri ile ABD'li şirketlerin 2017 birinci çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.



Avrupa tarafında ise Fransa mart ayı TÜFE verileri izlenecek. Avrupa borsaları, dün günü karışık seyirle tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti.



Asya piyasalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,68 azalışla 18.426,84 puandan kapandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.279 puan seviyelerinde seyrediyor.



Yurt içinde döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında görülen alımların genele yayılamaması nedeniyle bu seviyeyi aşamadı. Endeks günü yüzde 0,05 yükselişle 90.952,16 puandan tamamladı.



Analistler, dolar/TL'nin 3,6487 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde TL varlıklardaki pozitif seyrin devam ettiğini dile getirdi.



BIST 100 endeksinde, mart ayında kırılamayan 91.000-91.500 direnç bölgesinin dün ve bugün de aşılamadığını belirten analistler, bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda tarihi zirve konumunda olan 93.398,53 seviyesinin gündeme gelebileceğini vurguladı.



Bugün takip edilecek veriler şöyle:



09.45 Fransa, mart ayı TÜFE



10.00 Türkiye, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu



14.00 Türkiye, haftalık menkul kıymet, para ve banka istatistikleri



15.30 ABD, mart ayı ÜFE



15.30 ABD, haftalık işsizlik maaş başvuruları



15.30 ABD, Michigan Tüketici Güven Endeksi