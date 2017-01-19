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Küresel Piyasalar Yellen Sonrası Dalgalı Seyrediyor
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Küresel Piyasalar Yellen Sonrası Dalgalı Seyrediyor

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel Piyasalar Yellen Sonrası Dalgalı Seyrediyor

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izliyor.

Kaynak: Dunya.com


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