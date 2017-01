Küresel Piyasalar Yellen'a Odaklandı

Küresel piyasalar genel olarak sakin bir seyir izlerken, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.



ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, doların olması gerekenden değerli olduğuna ilişkin açıklamaları ile hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Gün içinde 101,62'yi gören dolar endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 101 seviyesinin altında düşüşünün ivme kazanması ile 100,26'ya kadar geriledi.



Analistler, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın açıklamalarının, dolar endeksindeki kayıpların daha fazla olmasını engellediğine değinerek, bu akşam Yellen'ın yapacağı konuşmanın ve açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.



Brainard, dünkü konuşmasında mali politikalara ilişkin belirsizliklerin para politikasını da etkileyebileceğini belirterek, "Eğer mali politikadaki değişiklik iş gücü piyasasındaki gevşekliğin daha hızlı kaybolmasını sağlarsa, diğer tüm faktörler sabit tutulduğunda para politikasındaki ayarlamalar muhtemelen daha hızlı olabilir." ifadesini kullandı.



Avrupa tarafında, dün İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit ile ilgili açıklamaları özellikle para piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu. Sterlin/dolar paritesi açıklamalarla birlikte 1,20 seviyelerinden sert bir şekilde yükselişe geçti ve günü yüzde 2,95 artışla 1,2400'dan tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,46 azalışla kapandı. Dün Almanya'da açıklanan ZEW beklenti endeksinin tahminlerin altında kalmasının ardından DAX endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.



Bugün Asya piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlenirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,57 artışla dünkü kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.



Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL likiditesini azaltıcı döviz likiditesini artırıcı adımları ile dolar/TL yüzde 1,4 düşüşle 3,7595'e gerilerken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,80 artışla 82.363 puandan tamamladı.



Bugün Yellen'ın açıklamaları ile döviz kurlarının seyri ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 83.400 seviyelerinin direnç, 81.100 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Almanya, aralık ayı TÜFE



12.30 İngiltere, kasım ayı işsizlik oranı



13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE



16.30 ABD, aralık ayı TÜFE



17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı



23.00 ABD, Fed Başkanı Yellen'ın konuşması