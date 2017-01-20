Küresel Piyasalar Trump'ı Bekliyor

Küresel piyasalar, bugün ABD başkanlığını devralacak Donald Trump'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.



Donald Trump, bugün saat 20.00'de başlayacak törende, ABD'nin 45'inci başkanı olarak yemin edecek ve ardından bir konuşma yapacak. Trump'ın, konuşmasında, ekonomik planlarına ilişkin detaylar verebileceği tahmin ediliyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının ardından dolar endeksindeki yükseliş çabasının sınırlı kaldığına dikkati çekerek, Trump'ın ekonomiye ilişkin vermesi muhtemel detayların piyasa fiyatlamaları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Dün dolar endeksi, 101,7'ye yükselmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti. Bugün Asya piyasalarında düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksi, 101'in altını görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise Yellen'ın açıklamaları ile iki günlük yükselişinin ardından bugün yüzde 2,46'da dengelendi. Dow Jones endeksi dün düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı ve günü yüzde 0,34 azalışla tamamladı, S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,28 geriledi.



Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmamasının ardından avro/dolar paritesi 1,06'nın altını test etse de son 10 gündür içinde hareket ettiği 1,06-1,07 bandı içinde dengelendi. ECB Başkanı Mario Draghi, düzenlediği basın toplantısında, özellikle enflasyon görünümünün daha az elverişli hale gelmesi durumunda büyüklük veya süre açısından varlık alım programını artırmaya hazır olduklarını söyledi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi dün yatay bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,25 değer kaybetti.



Bugün Çin'de açıklanan büyüme ve sanayi üretim verilerindeki artışların etkisiyle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Çin 4'üncü çeyrekte yıllık yüzde 6,8 büyürken, sanayi üretimi ise yüzde 6 artış kaydetti.



Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 83.400 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ndeki enflasyon tahminlerinin yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,58 azalışla 82.300 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,9 artışla 3,8274'ten kapandıktan sonra bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8250 seviyesinden alıcı buluyor.



Analistler, bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu, ABD'de Trump'ın yapacağı konuşma öncesinde piyasaların hafta boyunca etkili olan dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirtti. Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin 10 gün süren yükseliş rallisinin ardından dünkü düşüşünün kar satışı ve düzeltme olarak görüldüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan 81.100 seviyesinin destek, 83.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Türkiye, aralık ayı yurt dışı ÜFE



10.00 Almanya, aralık ayı ÜFE



12.30 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar