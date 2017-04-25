Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı almasının etkiyle risk iştahı artarken, küresel piyasalar da pozitif seyrediyor.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlanmasının piyasalarda yarattığı olumlu havayla New York borsası dün "ralli" yaptı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,05 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,08 artış gösterdi. Yüzde 1,24 değer kazanan Nasdaq Teknoloji Endeksi, gün içinde 5.989,92 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzalaması piyasalarda olumlu karşılanırken, kararnameler ABD'nin vergi sistemini basitleştirmeyi, finansal regülasyonları incelemeyi ve vergi düzenlemelerinin yol açtığı aşırı yükleri azaltmayı öngörüyor.



Bugün ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları, mart ayı yeni konut satışları, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi verileri takip edilecek.



Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en yüksek oranı elde etmesinin etkisiyle Avrupa borsalarında da yüzde 4'lerin üzerinde yükselişler kaydedildi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,14, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,11 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,37 değer kazandı.



Dün 1,0935 ile 10 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi ise bugün 1,0850'nin üzerinde dengelendi.



Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,37 artışla 18.875,88 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,57 azalışla 3.123,55 puan seviyelerinde işlem görüyor.



BIST 100'de rekor kırıldı



Küresel piyasalarda artan risk iştahı yurt içinde hem pay piyasalarına hem de TL varlıklara pozitif yansıdı. Geçen hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,62 kazandıran BIST 100 endeksi, dün de çıkışını sürdürdü. BIST 100 Endeksi, 93.802,81 puanla hem tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı hem de kapanış rekoru kırdı.



Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, öncü göstergelerin ihracatın ithalattan daha hızlı büyüdüğüne işaret ettiğini ve Türkiye'nin küresel ihracattaki pazar payı artış eğilimini koruduğunu belirtti.



Çetinkaya, "Bu çerçevede 2017 yılında net ihracatın büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasını bekliyoruz" ifadesini kullanarak, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun korunacağını vurguladı.



Analistler, Merkez Bankasının ocak ayında uygulamaya başladığı sıkı para politikası sonucu döviz kurları ve faizlerde sakinleşme, pay piyasalarında ise yükseliş rallisinin başladığını belirterek, BIST 100 endeksinin aralıklarla da olsa bugüne kadar pozitif görünümünü devam ettirdiğini kaydetti.



Fransa'da Macron'un, Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in önünde olmasının küresel risk iştahını artırdığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yarın TCMB'nin faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde hedefin kısa vadede 95.000, orta vadede ise 100.000 seviyesinin olacağını bildirdi.



TL bazında rekorların kırılmasına karşın endeksin dolar bazında hala 26.000 puan ile çok düşük seviyelerde bulunduğunu ifade eden analistler, dolar bazlı tarihi zirve olan 51.070 puan göz önüne alındığında getiri potansiyelinin devam ettiğini kaydetti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



09.45 Fransa, iş dünyası güveni



11.00 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Kredi Anketi



16.00 ABD, S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları



17.00 ABD, mart ayı yeni konut satışları,



17.00 ABD, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni



17.00 ABD, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi