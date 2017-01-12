Trump'ın Açıklamaları Küresel Piyasaları Olumlu Etkiledi

Küresel piyasalar, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın dün akşamki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izliyor.

"DEAŞ'I ABD YÖNETİMİ YARATTI"

ABD Başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump, New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da bağının olmadığını, iyi geçinip geçinemeyeceğini bilmediğini ancak iyi ilişkiler kurmayı deneyeceği belirten Trump, DEAŞ'ı şimdiki ABD yönetiminin yarattığını ve Rusya'nın DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardımcı olacağını söyledi.



Trump ayrıca, ABD'nin diğer ülkelerle güçlü ticari anlaşmalar yapması için iş hayatı geçmişine ve tecrübesine sahip olan bireylere yeni hükümette görev vermeyi tercih ettiğini belirtti.

AÇIKLAMALAR DOLAR ENDEKSİNİ DÜŞÜŞE GEÇİRDİ

Basın toplantısının ardından dolar endeksinin düşüşe geçmesi dikkati çekerken, ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi de yüzde 2,40 sınırından yüzde 2,33'e indi. Dolar endeksi, dün gün içinde 102,95'e çıksa da Trump'ın konuşmasının ardından düşüşe geçerek 101,28'e geriledi ve şu dakikalarda 101,5 seviyelerinde dengelendi.



Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 yükseldi.



Avrupa tarafında dün Almanya'da açıklanan ekonomik görünüm raporunda, Avro Bölgesi ekonomisinin kademeli olarak toparlandığı belirtilirken, bölge ekonomisinin yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 0,4 büyüyeceği tahminine yer verildi. İngiltere'de açıklanan sanayi üretimi ise beklentilerin üzerinde yüzde 2,1 artış kaydetti. Bu gelişmelerle pozitif seyreden Avrupa borsalarında, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 yükseldi.



Avro/dolar paritesi ise Trump'ın konuşmasının ardından başlayan yükselişi ile bugün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,06'nın üzerine çıktı.

PETROL STOKLARI BEKLENENİN ÜZERİNDE

Brezilya Merkez Bankası dün akşam politika faizini 75 baz puan düşürürken, ABD'de açıklanan petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 55 dolar seviyelerinde dengelendi.



Bugün Japonya'da yenin değer kazanmasının negatif etkisi ile kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,08 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.



Yurt içinde, dün dolar/TL tarihi zirvesi olan 3,9422'yi görmesinin ardından 3,87 seviyelerinde dengelendi, BIST 100 endeksi ise günü yüzde 0,35 artışla 77.666,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını kaydederek, yurt içinde ise AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri ve döviz kurları hareketlerinin seyrinin izleneceğini dile getirdi.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi



14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri



15.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları



16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları