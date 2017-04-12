Küresel Piyasalar Negatif Seyrediyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ve Çin'e verdiği mesajların etkisiyle risk iştahı azalırken, küresel piyasalar negatif seyrediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ve Çin'e verdiği mesajların etkisiyle risk iştahı azalırken, küresel piyasalar negatif seyrediyor.
Trump, dün Twitter hesabından paylaştığı iki ayrı mesajda, Çin yönetimine "Kuzey Kore sorununu çözme" çağrısı yaparken, Pyongyang yönetimine de gözdağı verdi.
İlk paylaşımında, geçen hafta Çin-ABD zirvesi için ülkesinde ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Pekin'in Kuzey Kore sorununu çözmesi halinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, kendileri açısından çok daha avantajlı olabileceğini söylediğini yazan Trump, ikinci mesajında "Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin bu konuda bize yardım ederse ne ala. Etmezse biz bu işi kendimiz çözeriz." ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamalarıyla küresel risk iştahı azalırken, yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldi. Dün altının ons fiyatı 1.275,22 dolarla son 5 ayın zirvesini görürken, sabah saatlerinde ise 1.280 dolar seviyesini test etti.
Dün New York Borsası, küresel jeopolitik gelişmelerin yatırımcılarda endişe yaratmasıyla günü kayıplarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,03, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.
ABD'de MBA mortgage başvuruları, ithal ürünler fiyat endeksi ve hazine bütçe gerçekleşmelerinin takip edileceğini ifade eden analistler, bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gerçekleştireceği ikili görüşmenin, Kuzey Kore ve Çin'e ilişkin gelebilecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.
Avrupa tarafında İngiltere ILO işsizlik oranı verisi takip edilecek. Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 düşüş, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti.
Asya piyasalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,04 azalışla 18.552,61 puandan kapandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalışla 3.277 puan seviyelerinde seyrediyor.
Yurt içinde güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarının düşüş eğiliminden bulduğu destekle 91.832,03 puana kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı. Endeks, gün içinde en düşük 90.836,38 puanı görmesinin ardından, analistlerin direnç bölgesi olarak nitelendirdiği 91.000-91.500 bandının hemen altında kapanış yaptı.
Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, küresel jeopolitik gelişmelerin yakından izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 89.700 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret endeksleri
11.30 İngiltere şubat ayı işsizlik
15.30 ABD, mart ayı ithal ürünler fiyat endeksi
21.00 ABD, mart ayı hazine bütçe dengesi
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