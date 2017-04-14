Küresel Piyasalar Jeopolitik Risklerle Geriledi

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yükselmesiyle kayıplar artarken, bugün ABD ve Avrupa borsalarında paskalyadan önceki kutsal cuma (Good Friday) olması nedeniyle işlem yapılmayacak, yurt içi piyasalar ise iç dinamiklerle hareket edecek.



Dün New York borsası, ABD'nin Afganistan'da bombalı hava saldırısı düzenlemesinin ardından haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,67, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.



ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan'ın Nangahar şehrinde bir DEAŞ-Horosan kompleksine "nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 bombası ile düzenlediği hava saldırısı, yatırımcılarda endişe yaratırken borsada kayıplara yol açtı. New York borsası, bugün paskalyadan önceki kutsal cuma (Good Friday) olması nedeniyle kapalı olacak.



Dün Avrupa borsaları da günü düşüşle tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 düşüş kaydetti.



Asya'da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 azalışla 18.335,63 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 azalışla 3.252 puanda seyrediyor.



Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,19 düşüşle 89.870,68 puandan tamamladı. Avrupa borsalarındaki düşüş eğilimi ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı seyreden endeks en düşük 89.735,59 puanı gördü.



Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını, ABD'de mart ayı TÜFE ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydetti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde ise 91.000-91.500 bandının direnç bölgesi olarak güçlendiğini bildirdi.



Bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, mart ayı Tarım ÜFE



15.30 ABD, mart ayı TÜFE



15.30 ABD, perakende satışlar



17.00 ABD, şubat ayı işletme stokları