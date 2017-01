Küresel Piyasalar İngiltere Başbakanı May'in Açıklamalarına Odaklandı

Küresel piyasalar, bugün Brexit ile ilgili açıklamalar yapması beklenen İngiltere Başbakanı Theresa May'in konuşmasına odaklandı.



İngiltere'nin Brexit süreci ve sonrasında Avrupa ile ilişkileri küresel piyasaların en önemli gündem maddeleri arasına girdi. Özellikle İngiltere'nin ortak pazara erişimi konusunda oluşan belirsizliklerle sterlin/dolar paritesi 1,20'nin altını test etmesinin ardından 1,21 seviyelerinde dengelendi.



Brexit ile ilgili bugün en detaylı açıklamaları yapması beklenen Theresa May'in yanı sıra İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nin ocak ayında vereceği Brexit kararı da piyasalar açısından önemini koruyor. Mahkemenin, bu ay içerisinde İngiltere'nin AB'den çıkış sürecini resmen başlatacak olan 50'nci madde için hükümetin, parlamentonun onayına ihtiyacı olup olmadığına karar vermesi bekleniyor.



Analistler, İngiltere'de bugün ayrıca enflasyon verileri ile Almanya'da ZEW endekslerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



Almanya'da dün pay piyasalarında özellikle otomotiv hisseleri üzerindeki satış baskısı dikkati çekti. Dün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Almanya'da DAX endeksi bu satış baskıları ile yüzde 0,64 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,82 düşüş kaydetti.



ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, ABD'ye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerektiği yönündeki açıklamasının otomotiv üreticisi firmaların varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirten analistler, otomotiv sektöründeki "emisyon hilesi" soruşturmalarının da yatırımcılarda tedirginliğe neden olduğunu kaydetti.



Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin yüzde 1,5 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın yendeki değerlenmenin devam etmesinin negatif etkisi ile Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,2 düştü, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kaybetti.



Yurt içinde, dün döviz kurlarının sakin seyrinden destek bulan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini sürdürerek 82.000 puanın üzerini test etti ve yüzde 0,23 artarak 81.712 puan ile 15 Temmuz 2016'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimi sonrasında BIST 100 endeksinin grafiğinde oluşan fiyat boşluğunun, 10 gündür devam eden yükseliş rallisi ile kapandığını belirterek, bu seviyelerden gelebilecek kar satışlarının gücünün takip edilmesi gerektiğini ifade etti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



12.30 İngiltere, aralık ayı TÜFE



13.00 Almanya ve Avro Bölgesi ocak ayı ZEW endeksleri



16.30 ABD, ocak ayı New York Fed sanayi endeksi