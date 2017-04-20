Küresel Piyasalar Hızlı Düşen Petrol Fiyatlarına Odaklandı

Küresel piyasalar dün hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatlarına odaklanırken, bugün açıklanacak makroekonomik veriler ve şirket bilançoların yatırımcıların kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.



Dün açıklanan benzin stokları verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesinin ardından petrol fiyatları sert bir şekilde değer kaybederken, buna bağlı olarak piyasalarda ülke ve hisse bazlı hareketlilikler ön plana çıktı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin haftalık benzin stokları geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 237,7 milyon varile yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,9 milyon varil düşüş olması yönündeydi.



Verinin ardından Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,2 değer kaybederek günü 53,05 dolardan tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3 azalışla 50,85 dolara indi.



Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda düşük enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ülkeler için belirsizliklerin artabileceğini, Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerde ise enflasyon beklentilerinin düşebileceğini kaydetti.



ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ve Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın açıklamaları da dün piyasaların odak noktasında yer aldı. Stanley Fischer, yaptığı konuşmada, bankanın kademeli parasal sıkılaştırmaya devam etmesinin hem ülke ekonomisinde süren büyümeyi en yüksek seviyeye çıkarabileceğini hem de istenmeyen dışsal etkileri azaltabileceğini söyledi.



Şubat ortasından mart sonuna kadar geçen dönemi kapsayan Fed Bej Kitap Raporu'na göre ise ekonomik faaliyetler, Fed'in 12 bölgesinin yarısında ılımlı, diğer yarısında ise sınırlı düzeyde genişledi. Ülkenin orta ve batısında yer alan eyaletlerin doğu yakasındaki eyaletlere kıyasla daha iyi performans göstermesi dikkati çekti. Rapora göre, sanayi, enerji ve turizm sektörleri iyileşmeyi sürdürürken, otomobil harici perakende satışlarda zayıflama yaşandı.



Söz konusu gelişmelerle ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,58 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 gerilerken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 yükseldi. Analistler, açıklanan ilk çeyrek şirket bilançoları ve düşen petrol fiyatları ile hisse bazlı hareketliliklerin öne çıktığını, bu nedenle pay piyasalarında karışık bir görünüm izlendiğini kaydetti.



Avro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon, mart ayında yıllık yüzde 1,5'lik artış ile beklentiler doğrultusunda geldi. İngiltere'de haziranda yapılacak erken seçim nedeniyle FETSE 100 endeksi dün yüzde 0,46 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,27 yükseliş kaydetti.



Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentileri aşmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 yükseldi, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybetti.



Yurt içinde, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisi ve BIST 100 endeksinin 91.500 seviyesinin üzerinde tutunamaması, pay piyasalarında kar satışlarının güçlenmesine neden oldu. Endeks, dün yüzde 0,62 değer kaybederek günü 90.804 puandan tamamlarken, 3,6727'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,6680 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da tüketici güven endeksi, ABD'de ise hareketlenecek veri takviminin takip edileceğini belirterek, şu dakikalarda 53 doların hemen üzerinde dengelenen Brent petrolün varil fiyatının seyrinin de izlenmesi gerektiğini bildirdi.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Türkiye, mart ayı Yurt Dışı ÜFE



10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi



15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları



17.00 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi



17.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi



17.00 ABD, mart ayı öncü göstergeler endeksi