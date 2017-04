Küresel Piyasalar Fed Bej Kitap Raporu'na Odaklandı

Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlerken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.



ABD'de Fed Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, dün yaptığı konuşmada, bankanın bu yıl kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmeye başlamasından yana olduğunu belirtti. Fed'in bilanço küçültmesine ilişkin tartışmaların yatırımcıların gündeminde daha fazla alan yer almaya başlaması, jeopolitik risklere ilişkin tedirginliğin şimdilik azalması ve sterlindeki değerlenme ile dolar endeksi, dün yüzde 0,8 düşüş kaydederek 99,5'e kadar geriledi.



ABD'de dün açıklanan sanayi üretimi endeksi beklentilerin hemen üzerinde yüzde 0,5 artarken, konut başlangıçları ise yüzde 6,8 gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesine indi. Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti.



Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 8 Haziran'da erken seçime gitme kararını açıklaması ile gündem hızlı bir şekilde değişti. 2020 yılında yapılması planlanan genel seçimin erkene çekilmesi Brexit ile ilgili tartışmaları artırırken, pay piyasaları satış baskısı altında kaldı, sterlin ise hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Sterlin/dolar paritesi, dün May'in açıklamasının ardından yüzde 2'den fazla değer kazanarak 1,2898 ile 6 ayın zirvesine çıktı.



Bugün Asya'da dolar/yen paritesi sınırlı yükselişle sakin bir seyir izlerken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yaklaşık bir haftadır etkili olan düşüş eğilimini sürdürdü. Şanghay bileşik endeksi, yüzde 1,36 azalışla son 2 ayın en düşük seviyesi olan 3.149,8 puana kadar gerilemesinin ardından 3.156 puan seviyelerinde dengelendi.



Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi 91.982 puan ile Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,79 artışla 91.374 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 1,08 azalarak 3,6609'u görmesi sonrası bugün bankalararası piyasada 3,6640 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu'nun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de Brexit gelişmeleri ve ABD'de Başkan Donald Trump'ın söylem ve adımlarının izlenmesi gerektiğini kaydetti. Yurt içinde, dolar/TL'nin 3,66'nın altına gerilemesi durumunda 3,6260 desteğine kadar düşüş eğilimini devam ettirebileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinin ise 91.500 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi konumunda olan 93.398 seviyesi olacağını bildirdi.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı dış ticaret dengesi



12.00 Avro Bölgesi, mart ayı TÜFE



21.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu