Küresel Piyasalar Eksiye Döndü

ABD borsaları dün zirve seviyelerden kapanırken, bu sabah Asya borsaları ağırlıklı olarak eksi kapanışlar yapıyor.
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