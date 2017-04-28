Küresel Piyasalar Eksiye Döndü

ABD borsaları dün zirve seviyelerden kapanırken, bu sabah Asya borsaları ağırlıklı olarak eksi kapanışlar yapıyor.

Küresel Piyasalar Eksiye Döndü

ABD borsaları dün zirve seviyelerden kapanırken, bu sabah Asya borsaları ağırlıklı olarak eksi kapanışlar yapıyor.

Kaynak: Dunya.com

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