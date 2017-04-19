Küresel Piyasalar Bej Kitap'a Odaklandı
ABD'de bugün açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.
ABD'de bugün açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Yurt içerisinde ise açıklanacak önemli bir veri yok.
Kaynak: Dunya.com
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