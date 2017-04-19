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Küresel Piyasalar Bej Kitap'a Odaklandı
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Küresel Piyasalar Bej Kitap'a Odaklandı

ABD'de bugün açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Küresel Piyasalar Bej Kitap'a Odaklandı

ABD'de bugün açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Yurt içerisinde ise açıklanacak önemli bir veri yok.

Kaynak: Dunya.com

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