Küresel Mültecilik Meselesi Konferansı Gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından "Sosyal ve Psikolojik Bağlamda Küresel Mültecilik Meselesi" isimli bir konferans düzenlendi.



Sakarya Üniversitesi Felsefe Topluluğu, Ender Düşünce Platforum ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte mültecilik, uluslararası göç, yaşanılan sorunlar gibi konular masaya yatırıldı.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışından önce bir basın bildirisi okundu. Mültecilik konusunda bilgi kirliliğinin yaşandığının ifade edildiği bildiride şunlara yer verildi:



"Sosyal ve Psikolojik Bağlamda Küresel Mültecilik Meselesi" isimli konferansımızda; Günümüzde, ötekileştirilen ve göz ardı edilen, çoğu zaman yazılı ve görsel medyada yer alan acıklı hikayelerin özneleri olarak yansıtılmaktan öteye geçemeyen mültecilerin içinde bulundukları psikolojik durumun ve gerçekleşen göç hareketleri sonucu, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen toplumsal değişikliklerin daha iyi aktarılması, anlatılması ve anlaşılmasını, alanlarında uzman konuşmacıların gerçekleştireceği sunumlar ışığında, bireylerin mülteci meselesi hakkında, daha sağlıklı fikir yürütebilmelerini amaçlıyoruz."



Basın bildirisinin ardından açılış konuşmaları yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.



Etkinliğin ilk oturumunda, Avukat Uğur Yıldırım "Uluslararası Hukuk'a Göre Mültecilik Tanımı", Doç. Dr. Murat Yüceşahin "Ortadoğu'da Toplumsal Değişim, Cinsiyetçi İdeolojiler ve Uluslararası Göçler", Gazeteci Sümeyye Ertekin, "Medyada Yönetilen Mültecilik Algısı ve Toplumsal Yansımalar", Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel "Küresel Mülteci Krizinin Sosyolojik Kritiği" konuları üzerine sunum yaptı.



İkinci oturumda ise Avukat Cihad Gökdemir "Sosyal Gönüllülük ve Mülteci Krizi; Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler", Uzm. Psikolog Tuba Öztürk "Mülteci Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar ve Toplumsal Uyuma Etkisi", Uzm. Dr. Şenay Kılınçel "Mülteci çocukların Psikolojik Durumu ve Topluma Kazandırmanın Yolları, Prof. Dr. Bülent Aras "Mültecilerde Kayıp Nesil Sorunu ve Eğitim Politikası Önerileri" konularında birer sunum yaptı.



Etkinlik kapsamında müzik dinletisi ve resim sergisi de yer aldı. - SAKARYA