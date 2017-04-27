Küresel Gelişmeler ve MB Sıkılaştırmasıyla Dolar 3.55 Lirayı Gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi paketiyle zayıflayan dolar, Merkez Bankası'nın dünkü faiz artışının da etkisiyle yaklaşık dört ayın en düşük düzeyi olan 3.55 lirayı gördü.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dünkü toplantıda beklendiği gibi politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi; ancak, "parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesi kararıyla" geç likidite penceresi faizini (GLP) 0.50 puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltti.



Bankaların borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde artıran bu kararın ardından, küresel piyasalarda da güç kaybeden doların iç piyasada da önemli ölçüde gerilemesine neden oldu.



Dolar, bugün ilk işlemlerde 3.57 - 3.58 aralığında hareket ettikten sonra, 3.5560 liraya kadar geriledi ve daha sonra hafif toparlanarak 3.56 - 3.57 lira aralığına döndü.



Dolar karşısında güçlenen euro ise, parite etkisiyle 3.8927 liraya kadar indikten sonra 3.89-3.90 liray aralığında hereket etmeye başladı.



Yeni güne yüzde 0.19 yükselişle 94 bin 698 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100) yükselişini sürdürerek 94 bin 839 puana kadar çıktıktan sonra 94 bin 700 - 94 bin 800 aralığına döndü.



Trump, dün açıkladığı vergi paketiyle, kamu şirketlerinin vergi oranlarını yüzde 35'den ve küçük ölçekli firmaların vergi oranlarını da yüzde 39.6'dan yüzde 15'e indirileceğini duyurdu.



Bazı analistlerin, "Seçim kampanyasındaki vaatlerin yinelenmesi" diye nitelendirdiği vergi paketinin yaratacağı "bütçe açığına" karşı bir önlemi içermemesi de, piyasalar açısından "inandırıcılıktan uzak" bulundu.



Dünyadan olumlu ayrışmak…



İş Yatırım'ın "Dünyadan olumlu ayrışmak" başlıklı günlük piyasa raporunda, "Piyasalar beklentileri satın alır, gerçekleri satar. Yapılan açıklama gerçekçi mi değil mi emin değilse ipucu aramaya devam eder" denildi ve şuyorum yapıldı.



"ABD vergi reformu açıklaması sonrasında piyasaların tepkisini 'havada asılı kalmak' diye özetleyebiliriz. Açıklama sonrası dolar, tahvil faizleri ve borsada önemli bir değişiklik olmadı.



Hedefleri güçlü, detayları zayıf bir program ile karşı karşıyayız. Kurumlar vergisi oranının yüzde 35'ten yüzde 15'e inmesi şirketler açısından olumlu. Ancak söz konusu indirimin nasıl telafi edileceği, bütçe açığının arttığı bir vergi politikasının Temsilciler Meclisi'nden nasıl geçirileceği



belirsizliğini koruyor. Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz artırımı sonrasında Türkiye varlıkları dünyadan olumlu ayrıştı. Bu sabah itibariyle lira, Meksika Pesosu ve Güney Afrika randından sonra en çok değer kazanan para birimi konumunda. Borsa İstanbul ise beklentimiz doğrultusunda faiz artışına önemli bir tepki vermedi." - İstanbul