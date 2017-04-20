Küresel Faizlerde Yön Aşağı
ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi bu hafta yüzde 2,16 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Japonya 10 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 0,01'e inerek eksi bölgeye yaklaştı.
ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi bu hafta yüzde 2,16 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Japonya 10 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 0,01'e inerek eksi bölgeye yaklaştı.
Kaynak: Dunya.com
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