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Küresel Faizlerde Yön Aşağı

ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi bu hafta yüzde 2,16 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Japonya 10 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 0,01'e inerek eksi bölgeye yaklaştı.

Küresel Faizlerde Yön Aşağı

ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi bu hafta yüzde 2,16 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Japonya 10 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 0,01'e inerek eksi bölgeye yaklaştı.

Kaynak: Dunya.com

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