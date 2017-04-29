Küresel Ekonomi Daha Az Büyüyecek'

Öncü göstergelerin bu sene küresel ekonominin daha az büyüyeceğini gösterdiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği kaynağın bir kısmının bütçe finansmanına gitmesinin 'muazzam bir gelişme' olduğunu ifade etti.