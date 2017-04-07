Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik" Konferansı

Edirne'de, "Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik" konulu konferansı düzenlendi.



Başbakanlık Müşaviri Kudret Bülbül, Edirne Mimar Sinan Vakfı Balkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, gençlerin hedeflerinin önemli olduğunu söyledi.



Yurt içi ve yurt dışında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:



"Gerçekten kendilerini çok iyi yetiştirmiş olan gençlerimiz var. Çok iyi yetiştirmiş meslek mensuplarımız var. Onların yolu açık olsun ama çok ciddi sıkıntılı alanlar da var. Bazı gençlerimiz sadece idealist. Hayattan kopuk, o idealleri gerçekleştirmek için gerekli bir donanımı üzerine düşünmüyorlar. İdealist olmak güzel bir şey ama kendinizi geliştirmezseniz bu bizi bir yere taşımaz. Bazı gençlerimiz sadece realist, önlerine bir hedef koymuşlar onun dışında hiçbir şey onu ilgilendirmiyor. Sadece realist bir ideali yok."



Bülbül, gençlerin hedeflerini gerçekleştirirken kendilerini yetiştirmesi gerektiğini belirtti.



Konferansa, vakıf yetkilileri ve üniversite öğrencileri katıldı.