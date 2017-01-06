Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Küresel Borçlar 217 Trilyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı
Ara
BİST 76.976 %0,77
DOLAR 3,6306 %1,07
EURO 3,8337 %0,63
PARİTE 1,0558 %-0,39
ALTIN 137,42 %0,73
FAİZ 10,78 %-0,65
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Küresel Borçlar 217 Trilyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı

Küresel borç seviyesi tüm zamanların en yüksek seviyesi 217 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Küresel Borçlar 217 Trilyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı

Küresel borç seviyesi tüm zamanların en yüksek seviyesi 217 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

AA muhabirinin Uluslararası Finans Enstitüsüden (IIF) yayınladığı rapordan derlediği bilgilere göre, geçen yılın ilk 9 ayında küresel borç 11 trilyon dolar artarak 217 trilyon dolara yükseldi.

Toplam borç ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 325'ine denk gelerek, söz konusu hasılanın üç katını geçti.

IIF, Donald Trump'ın ABD'nin 45'inci başkanı seçilmesi sonrasında yükselen borçlanma maliyetleri, dünya ekonomisinde yavaşlama, halen zayıf kalan şirket karlılıkları, güçlü dolar ve şirketlerin kredi notlarının düşmesinin "borçlular" için zorluklar oluşturduğu uyarısında bulundu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

3