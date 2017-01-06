Küresel Borçlar 217 Trilyon Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı

Küresel borç seviyesi tüm zamanların en yüksek seviyesi 217 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.



AA muhabirinin Uluslararası Finans Enstitüsüden (IIF) yayınladığı rapordan derlediği bilgilere göre, geçen yılın ilk 9 ayında küresel borç 11 trilyon dolar artarak 217 trilyon dolara yükseldi.



Toplam borç ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 325'ine denk gelerek, söz konusu hasılanın üç katını geçti.



IIF, Donald Trump'ın ABD'nin 45'inci başkanı seçilmesi sonrasında yükselen borçlanma maliyetleri, dünya ekonomisinde yavaşlama, halen zayıf kalan şirket karlılıkları, güçlü dolar ve şirketlerin kredi notlarının düşmesinin "borçlular" için zorluklar oluşturduğu uyarısında bulundu.