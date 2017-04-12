Kürekler Türkiye Kupası'nda Çekilecek

Kürekte Türkiye Kupası yarışları Sakarya'da düzenlenecek.



Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilecek organizasyon, referandum nedeniyle bir gün öne çekildi ve 14-15 Nisan tarihlerine alındı.



Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı (TKF) İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirterek, "Yarışlarda start almayan ekipler, Türkiye Şampiyonası'na katılamayacak." dedi.



İşseven, Türkiye Kupası ve daha sonra yapılacak Türkiye Şampiyonası'nın, milli takıma son şekli verme noktasında önem taşıdığını söyledi.



Bu yıl sporcuları gözlemleyeceklerini anlatan İşseven, "Önümüzdeki seneden itibaren kadroyu şekillendirip olimpiyatlara odaklanacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla katılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



İşseven, iyi bir altyapıya sahip olduklarına değinerek, şunları kaydetti:



"Kürek sporunda ilerlemeniz için altyapınızın çok iyi olması gerekiyor. Genç sporcularımız, Uluslararası Zagrep Kürek Yarışları'ndan 9 madalyayla döndü. Bunlar çalışmalarımızın neticesi. Güzel yoldayız, inşallah daha da iyi olacak. Bizim yabancı sporcularla işimiz yok. Sadece kendi sporcularımızla uğraşıyoruz. Hedef olimpiyat olduğu için daha önümüzde 3,5 sene var. İnşallah güzel neticeler alırız."