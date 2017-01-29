Kürek Milli Takım Seçme Kampı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen milli takım seçme kampına katılan sporcular, çalışmalarını tamamladı.



Yaklaşık iki haftadır Köyceğiz'de kampa giren kürek sporcuları, kampın son gününde, koşu ve spor hareketlerinin ardından Köyceğiz Gölü'nde kürek çekti.



Sporcular 13-26 Şubat'ta milli takım aday kadro kampı için tekrar Köyceğiz'e gelecek.



Vali yardımcısından kampa ziyaret



Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, sporcuların antrenman yaptığı kamp alanını ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.



Çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuş, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nin son yıllarda kano ve kürek federasyonları tarafından hem yarışlar hem de kamp için tercih edildiğini söyledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise Köyceğiz Gölü kıyısındaki su sporları merkezinin modern haliyle sporcuların hizmetine sunulduğunu, bu kapsamda bölgeye son dönemde kamp yapmak için kulüplerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.



Fenerbahçe ve Galatasaray kürek takımları ile kano milli takım sporcularının Köyceğiz'de kamp yaptığını belirten Öçalmaz, "Bugün itibarıyla kürek milli takımımızın çalışmaları bitti. Ancak Şubat ayının 13'ü itibarıyla tekrar Köyceğiz'e gelerek burada kamp yapacaklar. Kano milli takım sporcularımızın kamp çalışmaları da devam ediyor. Çocuklarımız buradaki hazırlıkların ardından şampiyonalara en iyi şekilde girecekler." diye konuştu.



Vali Yardımcısı Çavuş ve beraberindekiler daha sonra kano milli takım sporcularını da kamp yaptıkları alanda ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.