Kürek Çekerek Midilli'ye Gitmek İsteyen 15 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 15 mülteci yakalandı.



Gece karanlığından istifade edip Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkiinden yanlarında getirdikleri lastik bot ile Midilli adasına gitmek için denize açılan Afganistan ve Erirte uyruklu 15 mültecinin kürek çekerek çıktıkları umuda yolculukları SAGET 6 Bot Komutanlığı'nın yaptığı operasyon ile yarım kaldı. Kürek çekmekten yorgun düşen mülteciler Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada mültecilere giysi ve gıda yardımı yapıldı. Kaçaklar Ayvacık Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - ÇANAKKALE