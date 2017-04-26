Kürek Çekerek Midilli'ye Gitmek İsteyen 15 Kaçak Yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden lastik botla kürek çekerek Midilli'ye gitmek isteyen 15 kaçak, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.



Ayvacık'ın Kadırga Burnu Mevkii'nden gece lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek amacıyla yola çıkan Afganistan ve Eritre uyruklu 15 kaçak, SAGET 6 Bot Komutanlığı ekiplerince fark edildi. Müdahale eden ekipler, bottaki 15 kaçağı yakaladı. Kürek çekmekten yorgun düşen kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada kaçaklara giysi ve gıda yardımı yapıldı. Kaçaklar daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.



